Компания OPPO представила уникальный дизайн будущего смартфона

Компания OPPO подала заявку на патент в Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики. Отличительной особенностью этого патента является его уникальный дизайн смартфона, который демонстрирует модуль задней камеры в форме лунного колеса.

В соответствии с рисунками, которые сопровождают патент, ясно, что его эстетика очень похожа на циклы Луны. Задние камеры расположены в форме полумесяца под прозрачной сферой. В настоящее время неизвестно, содержит ли эта область какой-либо специальный датчик или камеру. Слева направо, за светодиодной вспышкой, следует большой датчик изображения и два меньших объектива изогнутой конструкции рядом с ним.





В патенте также представлены графические изображения, на которых показаны технические параметры устройства. К сожалению, это все еще создает больше вопросов, чем ответов относительно уникального смартфона. Смартфон OPPO может также поставляться со специальной задней крышкой, которая обладает той же функциональностью. Патент также раскрывает ключевую информацию о полупрозрачной области, которая окружена кругом светодиодных фонарей. Предполагается, что это будет новая форма уведомлений, которые заполняют всю сферу или могут даже использоваться для отображения уникальных анимаций и многого другого.





Грядущим смартфоном может стать смартфон OPPO Find X2, который, как ожидается, появится в ближайшее время, но это лишь обоснованное предположение. К сожалению, компании еще предстоит подтвердить этот отчет или публично объявить о существовании этого уникального телефона.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представила новый бюджетный смартфон.





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