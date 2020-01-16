Компания OPPO представила новый бюджетный смартфон

Компания OPPO представила бюджетный смартфон F15. Это первый запуск смартфона в Индии в этом году. Он является частью серии F компании, которая включает в себя Oppo F11, Oppo F11 Pro и другие смартфоны. Изюминкой OPPO F15 является его 48-мегапиксельная камера и батарея емкостью 4000 мАч, поддерживающая зарядку вспышки VOOC 3.0.

OPPO F15 поставляется только в одном варианте хранения - 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ вариант хранения по цене 19 990 рупий. Доступен в цветовых вариантах "Светлый черный" и "Единорог белый". OPPO F15 теперь доступен для предварительного заказа. Его первые продажи начнутся 24 января в 12 часов на Amazon и Flipkart.

OPPO F15 оснащен 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с водяным вырезом в верхней части. Он также имеет датчик отпечатка пальца в дисплее. Смартфон работает на Color OS 6 на базе Android-9 Pie. OPPO F15 работает на чипсете MediaTek Helio P70 с восьмиъядерным процессором. Он предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения.

В отделе камер он имеет 16-мегапиксельную камеру для селфи. Сзади он оснащен четырехкамерной камерой, которая включает в себя основную камеру на 48 Мп, широкоугольный объектив на 8 Мп, портретный объектив на 2 Мп и макрообъектив на 2 Мп.

Он оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, который поддерживает зарядку вспышки VOOC 3.0. Компания также может похвастаться тем, что всего за 5 минут зарядки смартфон может дать до 2 часов разговора. OPPO F15 также оснащен 3,5-мм разъемом для наушников и портом Type-C в нижней части.

Как сообщало издание "Комментарии", в сети показали концепт дизайна смартфона OPPO Find X2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!