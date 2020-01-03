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В сети показали концепт дизайна смартфона OPPO Find X2

Автор двух YouTube-каналов поделился своим виденьем дизайна нового флагмана OPPO

сегодня, 11:52
Автор:

• Зинченко Павел

В сети очень часто можно увидеть концепты от известных дизайнеров. Зачастую они основаны на утечках инсайдеров, на патентах или просто на собственном воображении. На этот раз речь пойдет о будущем флагмане компании OPPO Find X2, концепт которого создал автор YouTube-каналов Concept Creator и LetsGoDigital. Устройство изображено с дисплеем, который называют "водопадом" и который становится все более популярным на рынке смартфонов. В этом концепте фронтальная камера изображена под экраном. Это дает пользователям "безграничный" полноэкранный дисплей.


На задней панели разместили тройную тыловую камеру со вспышкой и вертикально размещенный логотип компании. Интересно, что сенсоры камер не объединены в один блок, как во многих других смартфонах. На нижней грани размещены динамики и разъем USB-C. Поскольку это будущий флагман, то и чип у него должен быть соответствующий - Qualcomm Snapdragon 865, который также поддерживает 5G. В целом, концепт OPPO Find X2 выглядит очень привлекательно. Но еще придется подождать анонса компании, чтобы увидеть каким он будет на самом деле.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представила бюджетный смартфон A5 2020.

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Источник: https://www.bgr.in/news/oppo-find-x2-teased-online-likely-to-launch-soon-867152/
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