Компания OPPO представила бюджетный смартфон A5 2020

Компания OPPO выпустила новый вариант телефона OPPO A5 2020 в Индии. Новая модель OPPO A5 2020 оснащена 6 ГБ оперативной памяти, в сочетании с 128 ГБ встроенной памяти и теперь доступна для индийских покупателей по цене 14990 рупий. Что касается самого телефона, OPPO A5 2020 оснащен четырехкамерной камерой заднего вида и питается от восьмиъядерного процессора Qualcomm Snapdragon 665 SoC. Телефон оснащен батареей емкостью 4500 мАч и защитой Corning Gorilla Glass 3+.

OPPO подтвердила изданию Gadgets 360, что она выпустила новый вариант OPPO A5 2020 в Индии, который имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Что касается спецификаций, OPPO A5 2020 работает под управлением Android 9 Pie с обложкой ColorOS 6.0.1. Телефон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + (720 x 1600 пикселей) с водяной насечкой, 480 нит пиковой яркости, 89-процентным соотношением экрана к телу и покрыт слоем Corning Gorilla Glass 3+ для защиты. Он оснащен восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665 SoC и до 6 ГБ оперативной памяти.

Смартфон OPPO A5 2020 оснащен четырехкамерной камерой заднего вида, включающей 12-мегапиксельную основную камеру с 8-мегапиксельной ультра-широкоугольной камерой, 2-мегапиксельной монохромной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера. Телефон предлагает до 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD (до 256 ГБ). OPPO A5 2020 комплектуется аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой обратной зарядки.

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