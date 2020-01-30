В Samsung может появиться смартфон с округленным корпусом

Описание очень необычного в конструктивном плане смартфона появился в документации Samsung. О чем сообщает ресурс LetsGoDigital. Информация об аппарате обнародована на сайтах Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).



Как можно видеть на изображениях, устройство выполнено в моноблочном корпусе, у которого верхняя и нижняя части имеют округлые формы. Внешне смартфон несколько напоминает игровую консоль Sony PlayStation Portable (PSP).



Конструкция нового аппарата Samsung предполагает наличие трехсекционного дисплея. Основную часть фронтальной панели занимает экран традиционной прямоугольной формы. В закругленных областях располагаются вспомогательные секции дисплея: здесь могут отображаться пиктограммы приложений, сообщения, иконки статуса и другая полезная информация.



Также пользователи смогут настраивать вид дополнительных секций по своему усмотрению. Предполагается, что это сделает взаимодействие со смартфоном более комфортной, а также позволит ускорить запуск наиболее часто используемых приложений. К сожалению, пока не ясно, будет предложена конструкция воплощена в коммерческих смартфонах.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", компания Samsung представит новый флагманский смартфон со стилусом.



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