Китайская компания представит планшет с увеличенным экраном

Каждый год компания Xiaomi выпускает десятки устройств, включая множество смартфонов, гаджетов и многое другое. Теперь, как сообщает утечка в Weibo, Xiaomi восстанавливает свои инвестиции в Tab с новым планшетом под названием Xiaomi Mi Tab 5.

Xiaomi представила планшет Mi Pad 4 в июне 2018 года. Благодаря удобному дизайну, обеспечивающему управление одной рукой, Mi Pad 4 представляет собой неотразимый планшетный ПК. Но Mi Pad 4 не получил обновление MIUI 11, и с определенной точки зрения сталоустаревшим продуктом.





Тем не менее, сегодня, представленные китайской социальной сетью первые изображения демонстрируют гладкое и тонкое устройство Xiaomi Mi Tab 5 с вариантом белого цвета и с очень узкими рамками по периметру. Устройство имеет заднюю камеру, хотя изображения не показывают переднего люциана. Логотип Xiaomi виден сзади устройства Mi Tab 5, а также планшет имеет увеличенный экран.

На сегодняшний день Mi Tablet на сегодняшний день мало что известно. В секрете остаются также цены и доступность устройства.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi выпустила медицинские маски для защиты от коронавируса.





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