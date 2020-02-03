Компания Realme представит свои первые смарт-телевизоры

Компания Realme India заявляет, что в 2020 году основное внимание будет уделено аксессуарам, программному обеспечению, продуктам IoT и смартфонам. Генеральный директор Realme India Мадхав Шет недавно заявил в интервью, что продукты IoT (Internet of Things) будут запущены в этом году.



По словам директора по маркетингу Realme India, Фрэнсиса Вана, Realme анонсирует Realme TV на MWC 2020. В Twitter фанат Realme спросил Фрэнсиса "А как же Realme TV?". Фрэнсис ответил: "Вы услышите что-то захватывающее о телевизорах на MWC". Это сообщение подтвердило, что Realme работает над новым телевизором, который будет представлен на MWC.



Ранее генеральный директор Realme Сюй Ци сообщил китайским СМИ, что Realme запустит телевизионные категории в 2020 году. Но точная дата выхода Realme TV все еще неясна. Фактически, уже в октябре 2019 года в отрасли появились новости о том, что Realme появится на телевизионном рынке и запустит Realme TV в Индии.



Теперь Realme официально признал свое вступление на телевизионный рынок впервые. Генеральный директор Realme Сюй Ци сказал, что в процессе развития IoT Realme выпустит полный спектр продуктов IoT для трех основных категорий личных, семейных и туристических услуг, включая телевизоры, носимые устройства и аудиоустройства.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит свой первый фитнес-браслет.





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