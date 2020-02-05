Китайская компания представила оригинальный мужской гаджет

Сегодня Xiaomi Mijia объявила, что запустила ручную электрическую отвертку Mijia в краудфандинге Xiaomi Mall / Xiaomi House 5 февраля. Стоимость краудфандинга составляет 18 долларов США, а розничная цена составит 21 доллар США.

Из официальных рекламных материалов видно, что форма электрической отвертки Mijia hand-in-one отличается от обычной ручной или электрической отвертки. В частности, часть ручки длиннее и толще. Ручная электрическая отвертка Mijia имеет вес нетто 185 грамм, использует бит из легированной стали S2 и имеет бит длиной 50 мм. Кроме того, она имеет интегрированный безвинтовой дизайн с технологией пластика и УФ-краски. Согласно сообщениям, эта электрическая отвертка может полностью закрутить более чем на 180 винтов при полной зарядке.

Ее электрический режим используется для "быстрой сборки", в то время как ручной режим используется для "тщательной закрутки". В электрическом режиме ручная электрическая отвертка Mijia имеет два ключа.





Как электрическая отвертка, этот продукт питается от аккумуляторной батареи емкостью 1500 мАч. Ручная электрическая отвертка Mijia использует отрезную рукоятку, которая поддерживает защиту от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания во время зарядки. Когда уровень заряда батареи ниже 20%, нажатие индикатора кнопки будет мигать в течение пяти секунд.

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