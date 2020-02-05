Британцы разрабатывают наушники с очистителем воздуха

Как сообщает Bloomberg, британский производитель пылесосов Dyson подал заявку на патент на новую пару наушников со встроенным очистителем воздуха, который может помочь в борьбе с вредным воздействием загрязненного воздуха в городах. Недавно опубликованная заявка, которая была подана в Ведомство интеллектуальной собственности Великобритании в июле 2019 года, описывает пару наушников с воздушными фильтрами, встроенными в его амбушюры. Диаграммы, включенные в приложение, показывают полосу, которая находится на рту пользователя, чтобы обеспечить его чистым воздухом.





Dyson уже производит широкий спектр очистителей воздуха для дома, но они, очевидно, не помогают, когда пользователь находится вне дома. К тому же, люди уже достаточно заботятся о загрязнении в некоторых частях мира, чтобы носить лицевые маски. В заявке на патент Dyson отмечается, что амбушюры содержат двигатели, которые вращаются со скоростью около 12 000 оборотов в минуту, всасывая приблизительно 1,4 литра воздуха в секунду, что может создать значительный шум. На этой скорости двигатели вращаются более чем в 10 раз быстрее по сравнению с обычным вентилятором ПК. Крошечные моторы, используемые в беспроводных пылесосах Dyson, вращаются со скоростью 120000 об / мин.

Dyson - не единственная компания, которая стремится сделать носимый очиститель воздуха. На выставке CES 2020 компания Ao Air представила Atmos Faceware, устройство стоимостью 350 долларов. Оно, по утверждению компании, обеспечивает лучшую защиту от твердых частиц, чем обычная маска воздушного фильтра, и для эффективной работы ей не требуется герметичное уплотнение. Устройство также имеет частично прозрачный дизайн. Это означает, что устройство не полностью закрывает лицо пользователя, пока он его применяет.

Как сообщало издание "Комментарии", американский бренд анонсировал бюджетные беспроводные наушники.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!