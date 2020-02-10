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В Южной Корее создали фитнес-трекер для кошек

Фитнесс-трекер для кошек сможет вовремя обнаружить отклонения в повседневной жизни питомцев

сегодня, 12:30
Автор:

• Зинченко Павел

В Южной Корее создали фитнес-трекер для кошек

Южнокорейская компания PurrSong представила прототип фитнес-трекера для кошек Pendant. Его главное преимущество заключается в том, что хозяева кошек будут получать реальные данные о режиме своего питомца. Это даст возможность оперативно обнаружить подозрительные отклонения от повседневной состояния питомца и, если возникнет такая необходимость, сразу же обратиться за помощью к ветеринару.

Каждый, у кого есть кошка, знает, что определить, болеет ли питомец или нет, может быть сложно. Особенно если кошки пытаются спрятаться, когда им нехорошо. Подвеска поможет выявить нерегулярный паттерн на ранней стадии, чтобы владелец смог вовремя обратиться за ветеринарной помощью.

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Информация трекера синхронизируется со смартфоном хозяина кота или кошки по Bluetooth и сообщает ему о количественных и качественных показателях состояния животного. Гаджет совсем легкий: он весит всего 20 грамм. Он также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP56.

Кулон PurrSong будет выпущен в конце этого года. У трекера пока нет официальной цены, но компания PurrSong надеется продать его примерно за 100 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", немецкая компания представила "умные" очки для фабричных рабочих.


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Источник: https://www.msn.com/en-us/news/technology/this-fitness-tracker-helps-identify-when-your-cat-might-be-sick/ar-BBZNgma
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