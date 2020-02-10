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Канадская компания создала "умные" мусорные баки

"Умные" баки помогут правильно рассортировать мусор

сегодня, 17:58
Автор:

• Зинченко Павел

Канадская компания создала "умные" мусорные баки

Канадская компания Intuitive разработала и установила в крупных городах Канады мусорные баки с искусственным интеллектом, которого зовут Оскар. Это нейросеть, которая определяет вид мусора и подсказывает, в какое отделение его следует выбросить.

Компания, основанная Хасаном Мурадом и Вивеком Вьясом, установила Оскара в нескольких местах, таких как торговые центры и аэропорты в Канаде и США. Основатели утверждают, что благодаря правильной сортировке материалов система увеличила переработку на 300 процентов. Сотрудники Intuitive рассказывают, что показали Оскару более миллиона фотографий мусора, чтобы научить систему распознавать предметы.

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В 2018 году Китай запретил весь импорт пластика для улучшения производства и сокращения объемов переработки отходов. Из-за этого в США и других странах растет количество мусора. Соответственно, растет потребность в более эффективных методах переработки.  Предложения по AI-моделям сортировки мусора не новы. Несколько исследователей разработали и внедрили решения для повышения эффективности переработки. Однако эта новая система не требует торговых центров или аэропортов для ее установки и совместима с текущим набором стандартных мусорных баков.

Как сообщало издание "Комментарии",  искусственный интеллект улучшил качество фильма, снятого в XIX веке.


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Источник: https://thenextweb.com/neural/2020/02/04/this-new-ai-model-will-badmouth-you-for-putting-trash-in-the-wrong-bin/
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