Китайская компания разработала шпионский гаджет

Конфиденциальность является серьезной проблемой в цифровую эпоху. Теперь можно разместить шпионскую камеру в гостиничном номере или даже в общественном туалете и делиться личным контентом людей в Интернете с целью получения прибыли. Это сделало важным сканирование помещение на наличие скрытых камер. Одна из компаний экологической сети Xiaomi выпустила многофункциональный инфракрасный детектор Smoovie. Гаджет стоит 14 долларов.

Многофункциональный инфракрасный детектор Smoovie поставляется со встроенной микросхемой трехмерного датчика вибрации. Датчик очень чувствителен, поэтому его можно использовать как устройство, которое защищает от кражи и потери. В этом случае пользователю просто нужно прикрепить его к ценному имуществу. Тогда гаджет вибрирует и подает сигнал тревоги, чтобы эффективно предотвратить потерю предмета.

Инфракрасный детектор оснащен литиевой батареей 230 мАч и поддерживает зарядку через USB, что устраняет необходимость частой замены батареи. Батарея также долговечна, ее можно использовать непрерывно в течение 24 часов от одной зарядки в режиме детектора камеры. Если устройство переведено в режим тревоги, его можно использовать непрерывно в течение 72 часов.

При запуске функции инфракрасного сканирования, первым делом пользователь должен включить боковой выключатель питания. Вторым шагом является короткое нажатие функциональной клавиши для входа в режим инфракрасного сканирования. При этом глаза должны быть близко к окну обнаружения. На третьем шаге можно коротко нажать функциональную клавишу, чтобы настроить частоту мигания красного индикатора или выключить его. Четвертый шаг - это сканирование окружающей среды и наблюдение за красной точкой, чтобы найти подозрительные предметы.



Чтобы включить функцию отображения сигнала тревоги, необходимо включить боковую кнопку питания, а затем нажать и удерживать функциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы войти в режим тревоги. Нажатие на 2 секунды также приводит к переходу в спящий режим.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi официально сворачивает продажу популярного смартфона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!