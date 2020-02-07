Компания Xiaomi официально сворачивает продажу популярного смартфона

Компания Xiaomi выпустила стандартные смартфоны Redmi K20 и K20 Pro в Китае в мае прошлого года. Еще в декабре суббренд Xiaomi обнародовал преемника серии K20, получившего название Redmi K30. Теперь компания, как сообщается, планирует запустить Pro вариант K30 в ближайшем будущем. Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг подтвердил, что компания прекратит продажи Redmi K20 Pro в этом месяце. Прекращение явно намекает на прибытие Redmi K30 Pro. Тем не менее, Вейбинг ничего не сказал о стандартном Redmi K20, так что вполне вероятно, что устройство будет доступно для покупки.

Redmi официально не раскрывает никаких подробностей о K30 Pro. Тем не менее, устройство было замечено на веб-сайте тестирования производительности Geekbench в прошлом месяце. Предполагается, что смартфон будет поставляться с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 865 со встроенным модемом X55 для подключения 5G. Напомним, что Redmi K30 оснащен чипсетом Snapdragon 765G. Список Geekbench также показал, что имеется 8 ГБ оперативной памяти. Предстоящий смартфон будет работать под управлением Android 10 из коробки MIUI.

В соответствии с прошлыми утечками, Redmi K30 Pro оснащен спортивной четырехкамерной камерой с поддержкой 64-мегапиксельного датчика Sony IMX686 от стандартного K30. Неизвестно, будет ли на следующем устройстве фронтальная или всплывающая камера. Ожидается, что смартфон будет оснащен аккумулятором на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Redmi K20 Pro поставляется с флагманскими характеристиками по сравнению со стандартной моделью. Этого ожидают и от Redmi K30 Pro. Как и K30, модель Pro также ожидается в 4G и 5G вариантах. Новый смартфон будет выпущен в марте.

Как сообщало издание "Комментарии", коронавирус не повлияет на планы компании Xiaomi.





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