Коронавирус не повлияет на планы компании Xiaomi

Как известно, презентация нового флагманского смартфона Xiaomi ожидается на следующей неделе 11 февраля. Модель будет называться Xiaomi Mi 10 и ознаменует юбилей компании на рынке. Смартфон выйдет с самыми современными техническими характеристиками. В их числе новейший высокопроизводительный процессор Snapdragon 865 компании Qualcomm и оперативная память LPDDR5. Кроме того будет иметься встроенный накопитель UFS3.0. Смартфон сможет похвастаться потрясающими возможностями камеры, реализованными с использованием целого ряда объективов.

Однако внезапное распространение смертельного коронавируса вмешалось в планы китайских технологических гигантов, включая Xiaomi. Эпидемия, согласно последним официальным данным, уже унесла 362 жизни. Считается, что эта цифра сильно преуменьшена китайскими властями, чтобы предотвратить панику и скрыть реальные масштабы угрозы.

Тем не менее, все вышеописанные события не должны помешать Xiaomi представить свое юбилейное устройство. Основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь собрал всех топ-менеджеров Xiaomi за одним столом, чтобы обсудить детали предстоящей презентации флагманского смартфона Mi10.





К сожалению, два топ-менеджера не смогли присутствовать лично, но все же приняли активное участие в обсуждении благодаря организованной видеоконференции. Конечно, все присутствующие за столом были в специальных защитных масках, но в целом компания настроена оптимистично - презентация Xiaomi Mi10 будет проходить по графику, и ничто не сможет ее остановить.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила новую лампу для стерилизации.

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