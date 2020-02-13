Sony представила пульт управления со встроенной акустикой

Компания Sony Japan представила необычный новый продукт, который сочетает в себе большой беспроводной динамик с нетипичным телевизионным пультом дистанционного управления. Устройство позволяет пользователям слушать телевизионный контент независимо от того, где они находятся в доме; встроенные элементы управления исключают необходимость носить пульт рядом с динамиком. Устройство будет особенно полезно для пожилых людей.

Sony описывает свой новый динамик SRS-LSR200 как удобный способ прослушивания телевизора, когда пользователь не рядом с ним. Например, если ему необходимо помыть посуду или развесить белье. Динамик можно подключить к телевизору и носить с собой куда угодно, если вы не хотите ничего пропустить. Встроенный пульт дистанционного управления позволяет пользователю настраивать телевизор, даже если он находится в другой комнате; например, имеется ручка для регулировки громкости телевизора. Пульт дистанционного управления также имеет цифровые клавиши для входа на нужный канал, кнопки каналов для переключения между станциями и многое другое.

Каждый динамик, встроенный в устройство, слегка наклонен вверх, благодаря чему звук направляется на пользователя из положения динамика на столе или тумбочке. Динамик имеет 2,4 ГГц беспроводное соединение; звук телевизора может выводиться через портативный динамик и его собственные встроенные динамики, чтобы люди в двух разных комнатах могли слышать контент.

SRS-LSR200 также защищен от брызг, что очень удобно, если динамик используется при мытье посуды. Модель имеет встроенный динамик, который обеспечивает до 13 часов автономной работы; для зарядки аккумулятора требуется около трех часов. Динамик можно заказать в Японии примерно за 180 долларов США, но неясно, планирует ли компания выпустить продукт на международном уровне.

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