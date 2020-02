Компания Sony зарегистрировала PlayStation 5 за пределами Японии

Компания Sony наконец-то запустила долгожданную официальную страницу PlayStation 5 на собственном сайте. Хотя компания не сообщила каких либо дополнительных подробностей об игровой консоли, она рассказала кое-что другое.

Речь идет о регистрации PlayStation 5 за пределами Японии. Компания зарегистрировала торговую марку у себя на родине еще в 2006 году. Теперь же настала очередь стран Европы и Америки.

На днях портал LetsGoDigital сообщил о патенте на игровую консоль в Швейцарии, который появился после запуска страницы PS5. После этого Sony зарегистрировала приставку в Великобритании, США, Канаде и странах Евросоюза. Издание сообщает, что плацдармом для регистрации в европейских странах стал офис в Германии. Регистрация там прошла 4 февраля этого года. В Канаде приставку оформили еще в прошлом месяце, притом и как "PS5", и как "PS 5". Вы все правильно поняли - разница в пробеле.

Учитывая, что Sony наконец запустила официальную страницу PlayStation 5 и начала регистрировать игровую консоль за пределами Японии, то и презентация приставки не за горами. Пока что компания объявила только главные нововведения и фишки, но дизайн, стоимость и реальная мощность приставки остаются под семью замками. По слухам, презентация может пройти уже в этом месяце, где-то между 20 и 29 февраля.

Как сообщало издание "Комментарии", The Last of Us Part 2 получила возрастные ограничения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!