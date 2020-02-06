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Компания Sony зарегистрировала PlayStation 5 за пределами Японии

Компания Sony начала регистрацию своей игровой консоли пятого поколения в странах Европы и Америки

сегодня, 12:18
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Sony зарегистрировала PlayStation 5 за пределами Японии

Компания Sony наконец-то запустила долгожданную официальную страницу PlayStation 5 на собственном сайте. Хотя компания не сообщила каких либо дополнительных подробностей об игровой консоли, она рассказала кое-что другое.

Речь идет о регистрации PlayStation 5 за пределами Японии. Компания зарегистрировала торговую марку у себя на родине еще в 2006 году. Теперь же настала очередь стран Европы и Америки.

На днях портал LetsGoDigital сообщил о патенте на игровую консоль в Швейцарии, который появился после запуска страницы PS5. После этого Sony зарегистрировала приставку в Великобритании, США, Канаде и странах Евросоюза. Издание сообщает, что плацдармом для регистрации в европейских странах стал офис в Германии. Регистрация там прошла 4 февраля этого года. В Канаде приставку оформили еще в прошлом месяце, притом и как "PS5", и как "PS 5". Вы все правильно поняли - разница в пробеле.

Учитывая, что Sony наконец запустила официальную страницу PlayStation 5 и начала регистрировать игровую консоль за пределами Японии, то и презентация приставки не за горами. Пока что компания объявила только главные нововведения и фишки, но дизайн, стоимость и реальная мощность приставки остаются под семью замками.  По слухам, презентация может пройти уже в этом месяце, где-то между 20 и 29 февраля.

Как сообщало издание "Комментарии", The Last of Us Part 2 получила возрастные ограничения.


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Источник: https://gagadget.com/60179-playstation-5-vyihodit-zapredelyi-yaponii-sony-zaregistrirovala-pristavku-vevrope-iamerike/
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