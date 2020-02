Игра The Last of Us Part 2 получила возрастные ограничения

Первая игра из серии The Last of Us поднимала серьезные темы и не гнушалась показывать жестокость. В сиквеле разработчики из Naughty Dog решили пойти еще дальше и сделать игру еще менее детской.

DualShockers сообщил, что проект получил возрастной рейтинг от комиссии ESRB, которая поставила игре The Last of Us Part 2 ограничение в 17+ (M). Такой же рейтинг получили и первая The Last of Us с дополнением Left Behind. Но в плане ограничений обе игры имеют различия.

Если в The Last of Us геймерам обещали "сексуальные темы", то игроки в Part 2 увидят "сексуальный контент" и "наготу". В первом случае термин означает лишь отсылки к сексу, а во втором — "неявные описания сексуального поведения, возможно, включая частичную наготу".





Неизвестно, с чем столкнуться геймеры в кат-сценах The Last of Us Part 2, но рейтинг дал разработчикам свободу действий. Но они также заверили, что откровенных сцен и сексуального насилия в игре не будет. ESRB предусмотрела для подобного контента отдельный рейтинг и в The Last of Us Part 2 он не указан.

Напомним, компания Naughty Dog уже создавала проекты с наготой. Например, в Rings of Power 1991 года для SEGA Mega Drive игрок мог изменить начальный экран, раздев девушку на заставке с помощью чит-кода.

Как сообщало издание "Комментарии", игра For Honor пополнится новыми мощными бойцами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!