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Игра The Last of Us Part 2 получила возрастные ограничения

The Last of Us Part 2 стала еще более "взрослой", но разработчики заверили, что откровенных сцен не будет

сегодня, 16:18
Автор:

• Зинченко Павел

Игра The Last of Us Part 2 получила возрастные ограничения

Первая игра из серии The Last of Us поднимала серьезные темы и не гнушалась показывать жестокость. В сиквеле разработчики из Naughty Dog решили пойти еще дальше и сделать игру еще менее детской.

DualShockers сообщил, что проект получил возрастной рейтинг от комиссии ESRB, которая поставила игре The Last of Us Part 2 ограничение в 17+ (M). Такой же рейтинг получили и первая The Last of Us с дополнением Left Behind. Но в плане ограничений обе игры имеют различия.

Если в The Last of Us геймерам обещали "сексуальные темы", то игроки в Part 2  увидят "сексуальный контент" и "наготу". В первом случае термин означает лишь отсылки к сексу, а во втором — "неявные описания сексуального поведения, возможно, включая частичную наготу".


Неизвестно, с чем столкнуться геймеры в кат-сценах The Last of Us Part 2, но рейтинг дал разработчикам свободу действий. Но они также заверили, что откровенных сцен и сексуального насилия в игре не будет. ESRB предусмотрела для подобного контента отдельный рейтинг и в The Last of Us Part 2 он не указан.

Напомним, компания Naughty Dog уже создавала проекты с наготой. Например, в Rings of Power 1991 года для SEGA Mega Drive игрок мог изменить начальный экран, раздев девушку на заставке с помощью чит-кода. 

Как сообщало издание "Комментарии",  игра For Honor пополнится новыми мощными бойцами.


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Источник: https://gagadget.com/games/60025-naughty-dog-povzroslela-the-last-ofuspart-2-stanet-pervoj-igroj-studii-cnagotoj-iseksom/
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