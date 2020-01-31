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Игра For Honor пополнится новыми мощными бойцами

Компания Ubisoft раскрыла интересные подробности нового сезона игры For Honor

сегодня, 16:45
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Ubisoft представила первый сезон четвертого года For Honor. Были анонсированы боевой пропуск, новые бойцы и одно событие.

В этом году разработчики отменяют последствия катаклизма, который произошел в мире For Honor. Хотя все кругом вроде успокоилось, появились новые лидеры и теперь воинам прийдется выбирать на чьей стороне и за что они намереваются сражаться и умирать. В четвертом году геймеров ожидают четыре сезона. По крайней мере в двух из них появятся новые бойцы. Ubisoft пока не раскрыла их личности, но сообщила, что пополнение будет сопровождать сюжетная линия и событие. Как и раньше, игроки смогут приобрести героев за сталь.

Первый сезон четвертого года For Honor получит боевой пропуск. Ubisoft представит платную и бесплатную версии, которые будут отличаться контентом в пользу первого. Кроме того, игроков ждет улучшение баланса, развитие соревновательного режима и улучшенная броня. Стартует новый год обновлений For Honor с сезона "Надежда" уже 6 февраля на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Как сообщало издание "Комментарии", в Apex Legends появится новый уникальный боец.



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Источник: https://gagadget.com/games/59895-vfor-honor-startuet-god-rasplatyi-ubisoft-gotovit-novyij-syuzhet-geroev-iboevoj-propusk/
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