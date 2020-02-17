В США создали носимый гаджет, который глушит микрофоны

Исследователи из Чикагского университета создали экспериментальный браслет, который использует ультразвуковую трансляцию из 24 динамиков для подавления большинства микрофонов, независимо от их положения. Гаджет использует нелинейность встроенного усилителя для "утечки" ультразвукового шума, который сделает записи бесполезными.

Дизайн браслета обеспечивает всенаправленное заклинивание и устраняет слепые зоны (когда датчики подавляют друг друга) при движении запястья. В результате он более эффективнее, чем специализированные стационарные глушители и может даже шифровать скрытые микрофоны.



Ученые сообщили New York Times, что инвесторы спрашивали о коммерциализации этой технологии, и, по оценкам, получить этот анти-микрофонный браслет можно примерно за 20 долларов. Он может быть полезным для всех, кто боится подслушивания со стороны голосовых помощников или шпионских программ. Особенно гаджет удобен для людей, которые склонны перемещаться из комнаты в комнату.







Станет ли гаджет широкодоступным неизвестно. Есть ряд этических проблем. Если пользователь носит гаджет публично, он сможет глушить телефонные звонки и микрофонные устройства. И хотя гаджет может помочь сохранить секретность деловых встреч, он также может помочь политикам избежать ответственности. Как бы ни был полезен браслет, он может вызвать юридические проблемы, если он не используется ответственно.

Как сообщало издание "Комментарии", новая технология позволит создавать 3D-объекты за несколько секунд.



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