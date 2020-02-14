Новая технология позволит создавать 3D-объекты за несколько секунд

Исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) впервые предложили новый метод объемной 3D-печати, который позволяет производить небольшие мягкие объекты за считанные секунды. Подход высокоточной трехмерной печати может найти важное применение в области медицины и биопечати, позволяя быстро производить слуховые аппараты, сотовые каркасы и многое другое.

Метод объемной трехмерной печати, разработанный университетской лабораторией прикладных фотонных приборов (LAPD), был частично вдохновлен томографией, процессом медицинской визуализации, который использует поверхностное сканирование для построения модели объекта. Опираясь на эту технику, исследовательская группа создала систему, в которой жидкий материал - либо биогель, либо жидкий пластик - полимеризуется под действием лазерного излучения, экспонируемого под разными углами.



"Все дело в свете. Лазер делает жидкость твердой в процессе полимеризации. В зависимости от того, что мы строим, мы используем алгоритмы, чтобы точно рассчитать, куда нам нужно направить лучи, от каких углов и на какую дозу", - сказал Пол Делрот, технический директор Readily3D, дочерней компании EPFL.







На этой стадии процесс способен производить структуры размером до 2 см с точностью до 80 микрометров. По сообщениям, печать объекта такого масштаба занимает менее 30 секунд. По мере того, как исследователи продолжают развивать этот процесс, они стремятся создавать более масштабные принтеры, способные печатать структуры размером до 15 см.



Запатентованная объемная методика, впервые примененная командой EPFL, уже находится на пути к коммерциализации через дочернюю компанию Readily3D, которая продолжит разработку и в конечном итоге продвижение системы на рынок.



Как сообщало издание "Комментарии", ученые раскрыли уникальные медицинские возможности 3D-печати.

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