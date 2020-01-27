Стоп инфекциям: ученые раскрыли уникальные медицинские возможности 3D-печати

Печатные 3D объекты с антибактериальными свойствами могут остановить распространение инфекций в больницах и других средах. Новая технология поможет спасать тысячи жизней.



Исследователи из Шеффилдского университета уже создали такие объекты, включив антибактериальное соединение на основе серебра в процесс 3D-печати. Получающиеся в результате детали с 3D-печатью устойчивы к распространенным бактериям.

Все это подчеркивается в исследовании, которое было опубликовано в научных отчетах исследователями из факультета машиностроения Университета Шеффилда и школы клинической стоматологии. Такое медицинское оборудование с 3D-печатью может стать огромным достижением с точки зрения безопасности больниц, а также подобных учреждений вроде домов престарелых или детдомов.

В то время как медицинское оборудование часто поставляется с антибактериальным покрытием некоторых видов и подвержено серьезным процедурам стерилизации в больницах, оно имеет ограничения. Может быть человеческая ошибка при очистке и возможно повреждение любого покрытия, которое используют бактерии. Теоретически, оборудование, напечатанное с использованием этого нового антибактериального состава, устранит любые подобные проблемы.



По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции, связанные с учреждениями здравоохранения, являются причиной около 99 000 смертей в США, и около 37 000 в Европе, не говоря уже о менее развитых странах.

Как сообщало издание "Комментарии", в Мексике строят жилой квартал с помощью 3D-принтера.

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