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Стоп инфекциям: ученые раскрыли уникальные медицинские возможности 3D-печати

Британские ученые готовы остановить инфекции, используя антибактериальное соединение при 3D-печати

сегодня, 12:42
Автор:

• Зинченко Павел

Печатные 3D объекты с антибактериальными свойствами могут остановить распространение инфекций в больницах и других средах. Новая технология поможет спасать тысячи жизней.
Исследователи из Шеффилдского университета уже создали такие объекты, включив антибактериальное соединение на основе серебра в процесс 3D-печати. Получающиеся в результате детали с 3D-печатью устойчивы к распространенным бактериям. 
Все это подчеркивается в исследовании, которое было опубликовано в научных отчетах исследователями из факультета машиностроения Университета Шеффилда и школы клинической стоматологии. Такое медицинское оборудование с 3D-печатью может стать огромным достижением с точки зрения безопасности больниц, а также подобных учреждений вроде домов престарелых или детдомов.
В то время как медицинское оборудование часто поставляется с антибактериальным покрытием некоторых видов и подвержено серьезным процедурам стерилизации в больницах, оно имеет ограничения. Может быть человеческая ошибка при очистке и возможно повреждение любого покрытия, которое используют бактерии. Теоретически, оборудование, напечатанное с использованием этого нового антибактериального состава, устранит любые подобные проблемы.
По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекции, связанные с учреждениями здравоохранения, являются причиной около 99 000 смертей в США, и около 37 000 в Европе, не говоря уже о менее развитых странах.
Как сообщало издание "Комментарии", в Мексике строят жилой квартал с помощью 3D-принтера.

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Источник: https://www.techradar.com/news/3d-printing-could-save-thousands-of-lives-heres-how
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