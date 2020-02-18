Владельцы Apple Watch смогут отвечать на звонки сжатием кулака

"Умные" часы Apple получат новую функцию, благодаря которой они могут считывать движения руки, такие как сжатый кулак, как командный жест. Новая функция жестов еще не включена ни в одну итерацию серии Apple Watch Series и по-прежнему является патентом. Новая функция также может ускорить работу пользователей.

Согласно патенту, новая функция применяется к браслету "умных" часов и определяет движение мышц запястья его владельца. В зависимости от движения запястья, Apple Watch будут реагировать с помощью функции устройства.

Как видно из отчета Patently Apple, пример, показанный в патенте, представляет собой сжатый кулак, используемый для ответа на вызов вместо того, чтобы нажимать на зеленую кнопку на экране. Эта функция является новой для "умных" часов, так как большинство производителей часто используют дисплей "умных" часов для активации функций для пользователей.

Применение этой функции считывания мышц запястья может потенциально изменить схему управления Apple Watch. Пока что ни Apple, ни кому либо из ее конкурентов еще не удалось полностью реализовать функцию распознавания движения на ремешке часов. Эта функция может быть представлена на предстоящем событии Apple в марте или стать частью анонса Всемирной конференции разработчиков в июне.

Как сообщало издание "Комментарии", новый смартфон Apple получит боковой сканер Touch ID.

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