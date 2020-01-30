Новый смартфон Apple получит боковой сканер Touch ID

О грядущем iPhone 9 слышали уже многие. Предполагается, что он будет логическим преемником iPhone SE. Ожидается, что этот телефон, будет оснащен сенсорным экраном. Это не удивительно, так как Apple стремится снизить расходы на iPhone 9, и ожидается, что телефон заменит iPhone 8 и 8 Plus на рынках.

Тем не менее, по мнению аналитика Минг-Чи Куо из TF International Securities, Apple планирует выпустить еще один iPhone в 2021 году с Touch ID, но он будет установлен сбоку, а не под кнопкой Home. Ранее уже появлялись боковые сканеры отпечатков пальцев от нескольких производителей. Они считаются гораздо более практичными по сравнению с кнопкой Home. Похоже, что это логичный выбор и он соответствует большинству производителей Android, которые используют боковые сканеры отпечатков пальцев.

Куо добавляет, что этот iPhone будет поставляться с ЖК-панелью на борту, намекая, что это может быть предложение среднего класса от Apple по аналогии с iPhone 9, то есть iPhone SE 2. Отключение Face ID и использование сканера отпечатков пальцев, установленного сбоку, также поможет Apple держать дисплей практически на краю, хотя покупателям, скорее всего, придется смириться с выемкой на передней камере.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple может представить еще один смартфон - iPhone 12 mini.

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