Китайская компания запатентовала "умную" защитную маску

Китайский производитель гаджетов получил патент США на маску для лица, которая сможет защитить от загрязнений. Об этом сообщил ресурс South China Morning Post со ссылкой на ABACUS. Эта маска не защитит от коронавируса, но может проинформировать о качестве воздуха, которым дышит ее носитель.

Бюро по патентам и товарным знакам США предоставило Xiaomi патент на дизайн "умной" маски. Заявка на патент была подана в июне 2016 года. Маска состоит из фильтра загрязняющих веществ и датчика, который записывает, как долго человек носил маску. Процессор с батарейным питанием отправляет данные на другое устройство через Bluetooth, инфракрасный порт или NFC. Маска оценивает количество загрязняющих веществ, поглощенных маской, на основе локального индекса качества воздуха.

Компании часто подают патенты на продукты, которые никогда не появляются на полках, поэтому возможно, что "умные маски" Xiaomi никогда не будут реализованы. Но есть веские причины, по которым Xiaomi считает, что спрос может быть. Несмотря на то, что многие фабрики в Китае в настоящее время закрыты из-за вспышки коронавируса, сжигание угля и другие виды промышленной деятельности обволакивают Пекин сильно загрязненным воздухом.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi усилит безопасность своих смартфонов.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!