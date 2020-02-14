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Xiaomi усилит безопасность своих смартфонов

Xiaomi разработала новую функцию, которая поможет пользователю избежать незаконного вмешательства в его личные данные

сегодня, 12:05
Автор:

• Зинченко Павел

Xiaomi усилит безопасность своих смартфонов

Xiaomi предлагает новую функцию в MIUI 11, которая усиливает контроль над вредоносным ПО Android. Система предупреждает пользователя, когда приложение шпионит за ним.

Многие зловредные действия приложений на смартфоне проходят через систему разрешений. Вредоносное ПО Android, в частности шпионское ПО, действует за сценой, полагаясь на конфиденциальные разрешения без ведома пользователей. Осознавая риски, которые это представляет, Xiaomi тестирует новую опцию безопасности в последнем обновлении MIUI 11.

Система предупреждает пользователя, когда приложение использует конфиденциальные разрешения. Эта функция была названа App Behavior Records, что буквально можно перевести как "отслеживание поведения приложения". Работа приложения в точности соответствует его названию. Оно отслеживает поведение приложений, которые запускаются в фоновом режиме или используют конфиденциальные разрешения.

"Чувствительные действия" приложений, которые MIUI 11 теперь будет контролировать, варьируются от доступа к местоположению смартфонов, записи звука через микрофон и скрытного использования камеры для съемки изображений или видео пользователя без его ведома. ОС также предупредит о записи звонков или доступу к их истории.

Приложения, которые просматривают содержимое буфера обмена, текстовые сообщения, контакты или которые скрытно получают доступ и сохраняют данные со своего смартфона, также идентифицируются и регистрируются. Список довольно длинный, и пользователь может контролировать, для каких функций активируется мониторинг поведения приложений.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi презентовала сразу два флагманских смартфона.


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Источник: http://engnews24h.com/android-malware-miui-11-alerts-you-when-an-application-is-spying-on-you/
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