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Компания Xiaomi презентовала сразу два флагманских смартфона

Кроме поддержки технологии 5G, новые смартфоны Xiaomi имеют четыре камеры и возможность беспроводной зарядки

сегодня, 11:33
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Xiaomi презентовала сразу два флагманских смартфона

Китайский производитель электроники Xiaomi выпустил новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro с поддержкой 5G.  Новые смартфоны компании были представлены в Пекине. Оба устройства будут доступны в Китае, прежде чем выходить на международные рынки.

Xiaomi представила оба смартфона в запланированные сроки, несмотря на сохраняющиеся проблемы вокруг новой вспышки коронавируса, который унес жизни более 1000 человек. Следует отметить, что хотя некоторые компании в Китае официально возобновили работу после продленного Нового года по лунному календарю, многие сотрудники все еще работают из дома, и полноценная работа не возобновилась.

Некоторые из ключевых характеристик Mi 10 и Mi 10 Pro включают в себя: 6,67-дюймовый дисплей с высоким разрешением; процессор Qualcomm Snapdragon 865; четыре камеры, одна из которых представляет собой 108-мегапиксельный сенсор, разработанный Samsung; возможность беспроводной зарядки.

Mi 10 будет доступен в Китае 14 февраля по цене 572 доллара, а Mi 10 Pro 18 февраля по цене 720 долларов. Компания Xiaomi надеется, что ее новые телефоны будут соответсвовать желанию китайских потребителей приобрести смартфоны с поддержкой 5G и помогут остановить сокращающиеся поставки компании на ее внутреннем рынке.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi официально сворачивает продажу популярного смартфона.


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Источник: https://www.cnbc.com/2020/02/13/xiaomi-mi-10-and-mi-10-pro-launch-specs-price-availabiltiy.html
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