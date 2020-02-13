Компания Xiaomi презентовала сразу два флагманских смартфона

Китайский производитель электроники Xiaomi выпустил новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro с поддержкой 5G. Новые смартфоны компании были представлены в Пекине. Оба устройства будут доступны в Китае, прежде чем выходить на международные рынки.

Xiaomi представила оба смартфона в запланированные сроки, несмотря на сохраняющиеся проблемы вокруг новой вспышки коронавируса, который унес жизни более 1000 человек. Следует отметить, что хотя некоторые компании в Китае официально возобновили работу после продленного Нового года по лунному календарю, многие сотрудники все еще работают из дома, и полноценная работа не возобновилась.

Некоторые из ключевых характеристик Mi 10 и Mi 10 Pro включают в себя: 6,67-дюймовый дисплей с высоким разрешением; процессор Qualcomm Snapdragon 865; четыре камеры, одна из которых представляет собой 108-мегапиксельный сенсор, разработанный Samsung; возможность беспроводной зарядки.

Mi 10 будет доступен в Китае 14 февраля по цене 572 доллара, а Mi 10 Pro 18 февраля по цене 720 долларов. Компания Xiaomi надеется, что ее новые телефоны будут соответсвовать желанию китайских потребителей приобрести смартфоны с поддержкой 5G и помогут остановить сокращающиеся поставки компании на ее внутреннем рынке.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi официально сворачивает продажу популярного смартфона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!