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Xiaomi представила подставку для мониторов с дезинфекционной лампой

Компания Xiaomi пополнила свою коллекцию ламп для дезинфекции новой оригинальной моделью

сегодня, 16:17
Автор:

• Зинченко Павел

Xiaomi представила подставку для мониторов с дезинфекционной лампой

После начала эпидемии COVID-19 в Китае, которая нанесла серьезный урон социально-экономической деятельности, продажи устройств для лицевой маски и стерилизации резко возросли. В последнее время в Xiaomi Youpin появилось несколько ламп для стерилизации. Последняя - это настольная подставка для монитора с настольной лампой для стерилизации. Гаджет, названный Lego S6 Pro, поставляется по доступной цене 999 юаней.

Гаджет состоит из подставки и настольной стойки для хранения с УФ-дезинфекцией. Лампа для стерилизации ультрафиолетовым излучением встроена в нижнюю часть, чтобы обеспечить 10-минутную функцию стерилизации по таймеру. Она использует ультрафиолетовые лучи с высокой эффективностью стерилизации, дезинфекции и сильной способностью, которая может мешать репликации вирусной РНК и инактивировать ее белки, тем самым убивая бактерии и микроорганизмы.

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Когда пользователю требуется дезинфекция, ему нужно только поместить предметы в зону, покрытую светом УФ-лампы и нажать переключатель. Ультрафиолетовая лампа автоматически выключится через 10 минут, что очень удобно.

В дополнение к УФ-дезинфекции, имеется также полка и стеллаж для хранения, которые могут поднять дисплей на 13,5 см, позволяя пользователям просматривать дисплей на здоровом уровне, исправляя неправильную осанку и уменьшая нагрузка на шейный отдел позвоночника.

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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/02/20/xiaomi-youpin-launches-a-pc-monitor-stand-with-a-sterilization-lamp-smart-assistant/
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