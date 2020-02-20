В Японии создали смартфон, который не позволит делать оголенные фото

В наше время, когда у каждого есть смартфон с камерой, неудивительно, что многие время от времени воспользовались возможностью сделать не совсем цензурное селфи. В качестве ответа на такую возможность, японская компания Tone Mobile выпустила новый смартфон Tone E20, который, вероятно, не даст пользователям сфотографировать оголенные тела.

Как же это работает? В основном смартфон будет поставляться с программным обеспечением для обнаружения, которое способно определять то, что оно считает "неподходящими фотографиями". Если система обнаружит что-то подозрительное, она предотвратит съемку фотографии и любые данные будут удалены без сохранения.

Хотя может показаться немного странным, что компания будет препятствовать пользователям делать с их смартфоном то, что они хотят, эта функция была разработана для обеспечения безопасности. Устройства Tone Mobile предназначены для тех, кто хочет простой телефон и имеет ограниченный бюджет. Это могут быть и те, кто еще молод и все еще учится в школе.

Запретив пользователям снимать обнаженных селфи, компания надеется предотвратить обман этих подростков со стороны онлайн-мошенников и хищников, которые могут угрожать им отправкой компрометирующих их фотографий. При этом взрослые пользователи могут отключить эту функцию, если захотят.

Как сообщало издание "Комментарии", смартфоны ряда компаний получат поддержку популярного сервиса Google.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!