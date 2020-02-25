Компания Lenovo обновила линейку своих ноутбуков

Мир технологий может страдать из-за отсутствия конференций по причине коронавируса, но эпидемия не мешает компаниям анонсировать новые продукты. Lenovo стала одной из них, обновив линейку ноутбуков ThinkPad.

Были представлены новые дополнения к сериям ThinkPad T, X и L, которые принесут с собой долгожданное обновление новейших процессоров Intel и Wi-Fi 6. Для ряда моделей также предусмотрены более яркие варианты отображения.

Прежде всего, это ноутбуки ThinkPad T, которые являются самой успешной серией Lenovo ThinkPad и называются "рабочей лошадкой премиум-класса". Новые аппаратные функции в моделях T14, T14s и T15 включают процессоры 10-го поколения Core i5, i7 и vPro Intel и дисплеи с разрешением до 4K с максимальной яркостью 500 нит. Lenovo также обновила все ноутбуки до подключения Wi-Fi 6. Обе модели T14 и T15 включают графику Nvidia GeForce MX330 с 2 ГБ выделенной памяти GDDR5.

Если серия T немного шире для ваших нужд, но вы хотите подобный набор функций, то Lenovo обновила серию X, чтобы заполнить эту нишу. Оба ThinkPad X13 и X13 Yoga оснащены процессорами Core i5 и i7 вплоть до hexacore, Wi-Fi 6 и 13,3-дюймовым дисплеем X13 с яркостью до 500 нит. На Yoga можно получить панель 4K с яркостью 400 нит.

Наконец, есть серия L, которую Lenovo продвигает в качестве своей линейки ThinkPad, ориентированной на стоимость. В рамках этого обновления Lenovo изменила дизайн серии L, чтобы сделать его тоньше и легче, добавив алюминиевую верхнюю крышку для 14-дюймовых моделей. Тем не менее, вы по-прежнему получаете процессоры Intel Core i3, i5 и i7 10-го поколения и Wi-Fi 6.

Все новые модели должны появиться во втором квартале этого года. Цены на серию T и серию X стартуют с 849 долларов, но ноутбуки серии L можно получить всего за 649 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Lenovo выпустит свой первый игровой смартфон.



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