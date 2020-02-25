Компания Huawei представила планшет с 5G и стилусом

Сегодня Huawei анонсировала обновленную версию планшета MatePad Pro: MatePad Pro 5G. Как и следовало ожидать, планшет способен подключаться к сетям 5G. Однако, кроме этого обновления, планшет остается в основном таким же, как раньше. Процессор получил небольшое обновление с Kirin 990 до Kirin 990 5G, который по сути такой же, но с доступом к 5G. Все остальные внутренние характеристики, тем не менее, остаются без изменений. MatePad Pro 5G будет подключаться только к соединениям с частотой менее 600 МГц, а не к mmWave.

MatePad Pro 5G стоит от 799 евро (~ 864 доллара) за модель с 8 ГБ ОЗУ / 256 ГБ и до 949 евро за вариант хранения 512 ГБ. Версия MatePad Pro, отличная от 5G, также впервые появится на некоторых рынках за пределами Китая. Планшет только с Wi-Fi стоит 549 евро (~ 593 доллара) за 6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ ПЗУ.

Новый планшет имеет чехол для клавиатуры и стилус (дублированный Huawei M-Pencil). Фактически, стилус, который способен определять 4096 уровней давления, заряжается, когда он магнитно прикреплен к верхней части планшета. В отличие от планшетов Samsung и Apple, в этом новом планшете Huawei есть вырез для 8-мегапиксельной камеры f / 2.0. В противном случае пользователь можете рассчитывать на 10,8-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2 560 x 1600 и соотношением экран / корпус 90%.



Устройство в настоящее время доступно для предварительного заказа в Китае, начиная с 469 долларов. Цена может дойти до 640 долларов за вариант с поддержкой LTE 8 ГБ + 256 ГБ. Предполагается, что планшет не покинет Китай до тех пор, пока Huawei не сможет предложить услуги Google для своих новых продуктов.

Как сообщало издание "Комментарии", в Барселоне представили улучшеный складной смартфон.



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