В Барселоне представили улучшеный складной смартфон

Новый складной смартфон был представлен сегодня на презентации в Барселоне. Huawei Mate Xs поставляется с лучшим процессором. Остальные изменения в прямом сравнении с предшественником, который был представлен всего год назад, незначительны.

Несмотря на отмену MWC, Huawei провела пресс-конференцию в Барселоне, где было представлено несколько новых продуктов. К ним относится улучшенная версия Huawei Mate X, которая была впервые представлена ​​в 2019 году. Новая складная конструкция от китайского производителя имеет небольшие улучшения. Например, в модели Kirin 990 компания Huawei использует SoC последнего поколения с поддержкой 5G. Процессор Octa-core работает с тактовой частотой до 2,86 ГГц. Смартфон поддерживается графическим блоком Mali G7 с 16 ядрами. Как и в Mate X, используется 512 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить до 256 ГБ с помощью карты памяти Huawei Nano. Предполагается, что в общей сложности 8 ГБ ОЗУ обеспечат плавную многозадачность и увлекательную игру.

Huawei усовершенствовала камеру: вместо тройной камеры на задней панели складного смартфона теперь расположены четыре датчика. Тройная установка от Mate X соединена с 3D-датчиком глубины. Таким образом, Mate Xs приходит к настройке камеры следующего созвездия: основная камера 40 Мп (широкоугольная, f / 1.8); 16 мегапиксельная ультра широкоугольная (f / 2.2); телеобъектив 8 МП (f / 2.4); 3D датчик глубины.

По сообщениям Huawei, на борту также есть 30-кратный гибридный зум. Аккумулятор также одинаковый: 4500 мАч вписывается в аккумуляторный элемент Mate Xs. В сложенном виде Mate Xs также предлагает 8-дюймовый дисплей с разрешением 2480 x 2200 пикселей. В результате получаются два экрана размером 6,6 дюйма (2400 x 1148 пикселей) на передней панели и 6,38 дюйма (2480 x 829 пикселей) на задней панели.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Huawei собирается выпустить наушники NovaBuds.



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