Домашние питомцы голодали из-за сбоя "умных" кормушек

Владельцы устройств от компании Petnet, предназначенных для раздачи корма домашним животным, сообщают, что их питомцы оставались голодными из-за збоя в системе, который продолжался неделю. Устройства компании Petnet позволяют владельцам планировать и контролировать кормление через приложение для смартфона.

Один из владельцев домашних животных написал в Twitter: "Мой кот голодал больше недели". Были и другие жалобы со стороны пользователей на проблемы в работе оборудования. "Мои три кормушки Gen2 постоянно заедают и не раздают еду", - сообщил еще один клиент. Некоторые пользователи выразили облегчение по поводу того, что кормушки снова начали исправно работать после короткого периода сбоев. Фирма столкнулась с аналогичными проблемами в 2016 году.

Когда BBC связался с Petnet по его объявленному адресу электронной почты, электронное письмо возвратилось с уведомлением об ошибке доставки. У Petnet есть две учетные записи в Twitter. Официальная страница не функционирует с 30 августа 2019 года, но в период с 14 по 21 февраля вспомогательный аккаунт опубликовал четыре твита о возникших проблемах.

Компания сообщила: "Мы расследуем сбой системы, который может повлиять на клиентов, использующих SmartFeeder (2nd Gen). Запланированные автоматические каналы будут по-прежнему подаваться в нужное время, хотя SmartFeeders будут отображаться в автономном режиме. Приносим извинения за возможные неудобства".



По данным Crunchbase, американская компания Petnet получила финансирование в размере 14,9 млн долларов с момента своего основания в декабре 2012 года. Почти 60% из 554 отзывов клиентов, оставленных на сайте в США, дали устройствам компании рейтинг в одну или две звезды.

Как сообщало издание "Комментарии", просмотр сериалов может спровоцировать нежелательную прослушку.

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