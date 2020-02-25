Просмотр сериалов может спровоцировать нежелательную прослушку

В последние несколько месяцев крупнейшие технологические компании, создающие голосовых помощников, столкнулись с негативной реакцией потребителей на проблемы конфиденциальности. В то время как многие предприняли шаги, чтобы дать пользователям больший контроль над участием в программах человеческого обзора, разоблачения также показали, что многие "умные" помощники записывают своих пользователей в те моменты, когда человек не произнес ни слова. Новое исследование группы университетов изучило, как популярные телешоу могут случайно включить микрофон "умного" динамика.

Исследователи из Северо-Восточного университета и Имперского колледжа Лондона прослушали 125 часов контента Netflix из двенадцати различных программ, содержащих голоса разных демографических групп и обсуждающих различные темы. Во время экспериментов протестированные динамики активировались от 1,5 до 19 раз в сутки.

Apple HomePod и Harman Kardon Invoke от Microsoft имели самые высокие показатели активаций. Телепередачи с более насыщенным диалогом Gilmore Girls и The Office создали большинство случайных активаций. Каждая из дюжины программ в тесте спровоцировала как минимум одну непреднамеренную активацию.

Данные исследования показывают, сколько еще предстоит сделать, чтобы вывести искусственный интеллект из восприятия всех громких и четких слов и придать умение различать похожие по звучанию фразы.

Как сообщало издание "Комментарии", в Австралии искусственный интеллект поможет собирать урожай.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!