В Австралии искусственный интеллект поможет собирать урожай

Австралийская садоводческая компания Costa Group сотрудничает с агротехнической компанией The Yield Technology Solutions для установки технологии искусственного интеллекта на восьми ягодных фермах. Проект направлен на то, чтобы помочь фермерам принимать решения, когда поливать, сажать и собирать урожай.

Решение Yield Sensing объединяет датчики и аналитику в приложениях для предоставления информации и прогнозов для крупных коммерческих производителей. Технология будет внедрена на ягодных фермах Costa Group в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Тасмании. Генеральный директор Costa Group Гарри Дебни заявил, что команда была впечатлена точностью, достигнутой на сегодняшний день, по сравнению с их ручным подходом. "Наши ягоды выращиваются в туннелях, и Yield Sensing измеряет условия выращивания в наших микроклиматах и ​​использует искусственный интеллект для прогнозирования погоды в туннелях. Точный прогноз доходности позволяет нам оптимизировать наши затраты и достигать лучших цен при ведении переговоров с нашими клиентами", - сказав Дебни.

Коммерциализация модели прогнозирования доходности начинается всего через шесть месяцев в рамках двухлетней исследовательской программы и является результатом сотрудничества Центра совместных исследований в области пищевой промышленности с участием The Yield, Costa Group и Технологического университета Сиднея (UTS). "Это прекрасный пример того, как с помощью информационных данных и гибких методов исследования мы можем быстрее получать результаты исследований из лаборатории в полевых условиях", — заявил главный ученый исследовательского центра Food Agility профессор Дэвид Лэмб.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект будет редактировать статьи на Wikipedia.

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