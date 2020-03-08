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Adidas и Google разработали "умные" стельки для обуви

Новое устройство сможет отслеживать показатели тренировок, а также даст возможность подключаться к FIFA Mobile

сегодня, 19:15
Автор:

• Зинченко Павел

Adidas и Google разработали "умные" стельки для обуви

Спортивный бренд Adidas совместно с Google создал "умные" стельки для обуви. С его помощью спортсмены смогут отслеживать показатели тренировок.

Группа разработчиков передовых технологий и проектов Google, создателей технологии "умной" одежды Project Jacquard, объявили об анонсе продукта на 10 марта. На странице Instagram ATAP есть загадочное видео-трейлер, демонстрирующее устройство, проскальзывающее в обувную стельку.

Утечка изображений упаковки продукта утверждает, что устройство будет сопряжено с приложением Adidas GMR, которое будет доступным для Android и iOS, а также сможет подключиться к игре FIFA Mobile. "Чем больше вы играете в реальной жизни, тем лучше становится ваша FIFA Mobile Ultimate Team", - говорится в сообщении компании.

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На протяжении последних нескольких лет компания Google подписала несколько партнерских договоров с производителями, включая Levis и Saint Laurent. Компания начала работу в 2015 году, чтобы разработать способ переплетения технологий в ткани. Это часть задумки Google относительно носимых устройств. Главная идея заключается в том, чтобы не чувствовать и не видеть "умные" устройства в одежде.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Assistant внедряет функцию для перевода текстов.


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Источник: https://www.technobugg.com/smart-insoles-incoming-ultimate-fitness-tracker/
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