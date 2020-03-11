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"Увидеть Эрмитаж через iPhone 11 Pro": Apple покорила сеть новым видеороликом

Компания Apple выпустила пятичасовой фильм, снятый одним дублем, во время прогулки по всемирно-известному музею в Питере

сегодня, 16:46
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Увидеть Эрмитаж через iPhone 11 Pro": Apple покорила сеть новым видеороликом

Компания Apple выпустила фильм-путешествие по Эрмитажу, снятый одним дублем, который длится более пяти часов и показывает более 600 картин, которые находятся в питерском дворце. Об этом передает российский канал "Дождь".

Так, картина, режиссером который выступила Аксинья Гог, длится 5 часов 19 минут 28 секунд, ее сняли одним дублем и на одном заряде аккумулятора; фильм показывает 45 залов и почти 600 произведений искусства.  В трейлере к полной версии сказано, что после съемок в смартфоне осталось еще 19% заряда.

"В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени, и современной жизни, новейших технологий", - отметила Гог в рецензии к фильму.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайская компания Xiaomi отправила свой смартфон в космос, чтобы сделать ошеломительные снимки нашей планеты.


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Источник: https://tvrain.ru/news/apple_vypustila_pjatichasovoj_film_ob_ermitazhe_snjatyj_na_ajfon_odnim_dublem-504290/
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