"Увидеть Эрмитаж через iPhone 11 Pro": Apple покорила сеть новым видеороликом

Компания Apple выпустила фильм-путешествие по Эрмитажу, снятый одним дублем, который длится более пяти часов и показывает более 600 картин, которые находятся в питерском дворце. Об этом передает российский канал "Дождь".

Так, картина, режиссером который выступила Аксинья Гог, длится 5 часов 19 минут 28 секунд, ее сняли одним дублем и на одном заряде аккумулятора; фильм показывает 45 залов и почти 600 произведений искусства. В трейлере к полной версии сказано, что после съемок в смартфоне осталось еще 19% заряда.

"В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени, и современной жизни, новейших технологий", - отметила Гог в рецензии к фильму.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайская компания Xiaomi отправила свой смартфон в космос, чтобы сделать ошеломительные снимки нашей планеты.

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