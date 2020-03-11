Китайская компания отправила свой смартфон в космос

В другой главе "Безумная и амбициозная реклама" Xiaomi отправила недавно выпущенный Mi 10 Pro в космос. Это даст возможность увидеть некоторые возможности 108-мегапиксельной камеры. Смартфон подключен к космическому спутнику и делает потрясающие снимки Земли.

Компания Xiaomi запустила спутник в 2019 году с тем же 108MP на борту, что и Mi 10 Pro. Хотя изображения выглядят действительно потрясающе, они составляют всего около 8 секунд всего 1-минутного и 27-секундного рекламного ролика. Если вы хотите увидеть образцы, прокрутите до отметки 0:54 в видео ниже.





Конечно, реклама доказывает, что камеры смартфонов не очень подходят для съемки фотографий Земли из космоса. Тем не менее, окончательный результат кажется адекватным на данный момент. Слоган рекламы гласит: "Посмотри на свой мир в 108 мегапикселях".

Согласно рекламе, Xiaomi рассчитывает обслуживать более 100 миллионов пользователей по всему миру в 2020 году. Серия Mi 10 уже доступна в Китае, однако 27 марта компания проведет международный запуск своих новых смартфонов.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила подставку для мониторов с дезинфекционной лампой.

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