Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 11.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT телефоны Китайская компания отправила свой смартфон в космос
НОВОСТИ Все новости

Китайская компания отправила свой смартфон в космос

Камерофон Xiaomi сделал впечатляющие снимки Земли из космоса

сегодня, 15:13
Автор:

• Зинченко Павел

Китайская компания отправила свой смартфон в космос

В другой главе "Безумная и амбициозная реклама" Xiaomi отправила недавно выпущенный Mi 10 Pro в космос. Это даст возможность увидеть некоторые возможности 108-мегапиксельной камеры. Смартфон подключен к космическому спутнику и делает потрясающие снимки Земли.

Компания Xiaomi запустила спутник в 2019 году с тем же 108MP на борту, что и Mi 10 Pro. Хотя изображения выглядят действительно потрясающе, они составляют всего около 8 секунд всего 1-минутного и 27-секундного рекламного ролика. Если вы хотите увидеть образцы, прокрутите до отметки 0:54 в видео ниже.


Конечно, реклама доказывает, что камеры смартфонов не очень подходят для съемки фотографий Земли из космоса. Тем не менее, окончательный результат кажется адекватным на данный момент. Слоган рекламы гласит: "Посмотри на свой мир в 108 мегапикселях". 

Согласно рекламе, Xiaomi рассчитывает обслуживать более 100 миллионов пользователей по всему миру в 2020 году. Серия Mi 10 уже доступна в Китае, однако 27 марта компания проведет международный запуск своих новых смартфонов. 

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила подставку для мониторов с дезинфекционной лампой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gizchina.com/2020/03/09/mi-10-pro-sent-to-space-in-xiaomis-latest-ad-captures-stunning-shots/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...