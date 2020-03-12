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Китайская компания представила рюкзак для ноутбуков

Рюкзак для ноутбуков Xiaomi имеет водоотталкивающую функцию, но не отличается большой вместительностью

сегодня, 17:04
Автор:

• Зинченко Павел

Китайская компания представила рюкзак для ноутбуков

Компания Xiaomi впервые представила рюкзак  для ноутбуков Mi Backpack в 2018 году. Рюкзак имеет емкость 10 л и доступен в различных цветовых вариантах. Самым удивительным аспектом является принятая стоимость в четыре доллара. Даже за пределами Китая Mi Backpack был продан сторонним интернет-магазинам менее чем за 10 долларов. Однако вместимость 10 л была небольшим недостатком, поскольку рюкзак оказался слишком маленьким для взрослых пользователей. Xiaomi Mi Backpack 20L Edition

Для решения этой проблемы Xiaomi выпустила версию Mi Backpack 20L. Новая версия поставляется с емкостью 20 л и может удобно вместить 15,6-дюймовый ноутбук. Версия 10 л могла вместить 13,3-дюймовый ноутбук. Рюкзак одинаково доступен по цене 7 долларов.

Mi Backpack 20L имеет размеры 416 x 290 x 154 мм, а вес нетто составляет всего 285 г. Сумка имеет основное отделение большой емкости, которое может вместить ноутбук, планшетный компьютер, камеры. Есть также три внешних кармана, в которой можно разместить камеру, стаканы, наушники, автобусные карты, бумажные полотенца и другие.

Рюкзак также поставляется с некоторым уровнем гидроизоляции. Ткань на передней части рюкзака имеет 4 уровня водоотталкивающей функции, которая защищает содержимое в сумке от смачивания в течение короткого периода времени. Рюкзак также легко высыхает при намокании. Кроме того, в рюкзаке установлены широкие бретели из хлопка EPE.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi запатентувала уникальную SIM-карту.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/03/11/xiaomi-mi-backpack-20l-edition-launched-for-49-yuan-7/
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