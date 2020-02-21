Xiaomi запатентувала уникальную SIM-карту

По мере того, как индустрия движется к сетям 5G, более высокие скорости пропускной способности также открывают возможности для больших загрузок. Теперь человек может легко транслировать 4K-фильмы или даже загружать их, но стоимость памяти на смартфоне со временем может быть значительно выше. В настоящее время смартфоны редко используют слоты для дополнительной памяти, но Xiaomi может вскоре изменить всю эту ситуацию.

Согласно патенту, китайский технический гигант разрабатывает SIM-карту 5G, которая способна выполнять функции как работы в сети, так и функций хранения. Примечательно, что эта технология не является совершенно новой концепцией и была впервые представлена в 2019 году другой компанией. Тем не менее, похоже, что Xiaomi также заинтересовалась этой технологией и планирует разработать собственную вариацию.

Новый патент от популярного производителя смартфонов описывает карту памяти, которая также служит SIM-картой. Таким образом, это также делает ее очень похожей на "супер" SIM-карту, которая была впервые представлена ​​компанией Ziguang в прошлом году. Для обеспечения обеих функций технология оснащена картой памяти с одной стороны и компонентами для SIM-карты с обратной.





Последствия этой технологии могут быть огромными в индустрии смартфонов. В то время как несколько OEM-производителей предлагают дополнительную память в своих слотах с двумя гибридными SIM-картами, флагманские смартфоны более высокого класса обычно пропускают эту функцию, но предоставляют больший объем внутренней памяти. Новая технология могла бы стать более разумным способом будущего обоснования необходимости дополнительного хранилища на любом устройстве. Кроме того, это также позволило бы более легкую миграцию данных для пользователя при переключении смартфонов.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi усилит безопасность своих смартфонов.

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