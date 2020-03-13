Еврокомиссия разрабатывает закон о ремонте гаджетов

Для достижения своей цели стать углеродно-нейтральным к 2050 году Европейский союз, объявил о планах расширить свои действующие законы о "праве на ремонт", чтобы охватить также смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Закон был впервые введен в прошлом году и в настоящее время распространяется на обычную бытовую технику, такую ​​как телевизоры, стиральные машины и холодильники, вынуждая производителей создавать продукты, которые не только прослужат дольше, но могут многократно использоваться, обновляться и изготавливаться из переработанных отходов и материалов.

Теперь Еврокомиссия надеется расширить тот закон, чтобы охватить технологические устройства, а также ряд других потребительских товаров, включая продукты питания, упаковку, пластмассу и текстиль. В дополнение к "праву на ремонт" Европейский парламент недавно проголосовал за то, чтобы Еврокомиссия потребовала, чтобы общий зарядный порт для всех устройств увеличивал срок службы зарядных устройств, а также рассмотрела вопрос о введении новой схемы, которая позволяет потребителям продать или вернуть старую электронику с большей легкостью.

Поскольку закон все еще находится на ранних этапах, расширение правил теперь должно быть одобрено различными государствами-членами ЕС, а также Европейским парламентом, прежде чем оно вступит в силу.

Как сообщало издание "Комментарии", Еврокомиссия утвердила новую цифровую стратегию.

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