Еврокомиссия утвердила новую цифровую стратегию

Еврокомиссия в среду во время заседания коллегии приняла обновленную цифровую стратегию Евросоюза, составляющей которой является "Белая книга" по вопросам искусственного интеллекта и Стратегия по базам данных. Предложения налагает временный запрет на публичное использование системы распознавания лиц, создает единый рынок для данных по всему ЕС и утверждает новые правила инвестирования в AI.

Новый технический регламент мотивировал руководителей Кремниевой долины, таких как Марк Цукерберг из Facebook и Сундар Пичай из Google, отправиться в Брюссель на прошлой неделе, чтобы выразить осторожную поддержку этим планам. Президент Европейской комиссии Урсула ван дер Лейен пытается противостоять "высокому риску ИИ" или его применению в таких секторах, как здравоохранение, полицейская деятельность и транспорт, с тех пор как она пришла к власти в декабре.

Глава антимонопольного управления ЕС Маргрет Вестагер заявила на брифинге, что план комиссии "будет производить и развертывать гораздо больше искусственного интеллекта" в Европе, но создаст среду искусственного интеллекта, которая выглядит иначе, чем в США и Китае. В широко распространенном официальном документе Европейской комиссии чиновники призвали Европу "стать мировым лидером в области инноваций в экономике данных и ее приложениях".

Помимо публикации своего плана по регулированию ИИ, ЕС также объявил о своей Европейской стратегии в области данных. Цель этого плана - "изучить, как максимально использовать огромную ценность неличных данных как постоянно расширяющегося и повторно используемого актива в цифровой экономике", - говорится в заявлении ЕС. После обнародования плана стартует 12-недельный период дебатов, в течение которого технологические компании и правительства европейских стран смогут взвешивать инициативы.

Как сообщало издание "Комментарии", американские политики выступили против технологии распознавания лиц.

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