Политики выступили против технологии распознавания лиц

Политики США выразили обеспокоенность по поводу растущего использования программного обеспечения для распознавания лиц. Технология разрабатывается технологическими гигантами, вроде Amazon и Microsoft. Ее все чаще используют правоохранительные органы во всем мире. Некоторые технологии распознавания лиц неверно идентифицируют женщин и цветных людей.

Группы гражданских свобод и по защите конфиденциальности выразили обеспокоенность по поводу того, как собираются данные для этих программ. Поэтому американские законодатели работают над предложением по законопроекту об ограничении использования распознавания лиц. Некоторые технические эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, как используются растущие базы данных по распознаванию лиц, контролируемые правительствами и частными компаниями.

"Я думаю, что нам нужно приостановить применение технологии распознавания лиц", - сказала Мередит Уиттакер, со-директор Института AI Now Нью-Йоркского университета и свидетель на слушании. Она утверждала, что необходимо ввести правила, требующие согласия на применение программного обеспечения для распознавания лиц. В настоящее время в США достаточно, чтобы человек мог видеть камеру, чтобы это защитали, как его согласие.

Компании Google, Microsoft, Amazon и Facebook заявили, что работают над разработкой программ распознавания лиц. Они собирают данные для создания своего программного обеспечения различными способами, в том числе с помощью видеонаблюдения и с помощью веб-сайтов, включая сайты обмена фотографиями, такие как Flickr и Facebook. Фотофильтры, подобные тем, которые используются в Instagram и Snapchat, также можно внедрять для оттачивания деталей лиц.

Полицейские силы в США указали на успешное использование технологии распознавания лиц для выявления пропавших детей и преступников. Но ошибки в алгоритмах привели к ошибочной идентификации. Обвиняемым в преступлениях часто не говорят, что технология была использована.

Существуют также опасения, что авторитарные режимы могут использовать эту технологию для мониторинга граждан. В таких странах, как Китай, уже созданы обширные системы наблюдения. Распознавание лиц облегчает отслеживание движения человека.

Как сообщало издание "Комментарии", президент США раскритиковал известного технологического гиганта.

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