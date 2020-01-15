Президент США раскритиковал известного технологического гиганта

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Президент
США Дональд Трамп раскритиковал компанию Apple. Он написал в Twitter, что компания отказывается разблокировать
айфоны, "используемые убийцами, наркоторговцами и другими преступными
элементами".
В понедельник
генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Apple в том, что компания не
содействует расследованию перестрелки, которая рассматривается как
террористический акт. Это
очередной из серии конфликтов между Белым домом и технологическими гигантами за
доступ к данным.
Трамп обвинил
Apple в отказе сотрудничать со следователями, несмотря на то, что его администрация
помогала компании в торговле и других вопросах. Комментарии президента прозвучали на следующий день после того,
как Барр заявил, что Apple не смогла оказать "существенную помощь", чтобы
разблокировать два айфона в ходе расследования смертельной стрельбы на
военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида. Три американских моряка были
убиты, когда 6 декабря стажер-саудовец открыл огонь на територии базы.
Apple заявила,
что отклонила утверждение о том, что она не помогла чиновникам в их
расследовании. "Наши
ответы на их многочисленные запросы с момента атаки были своевременными и
тщательными", - говорится в сообщении компании.
Это не первый
случай конфликта Apple с Министерством юстиции США. После массовой стрельбы в
Сан-Бернардино, штат Калифорния, в 2015 году, когда 14 человек были убиты и 22
получили серьезные ранения, Apple отказалась помочь получить доступ к iPhone
боевика. Правительство
США в конечном итоге заплатило другой компании 1 млн долларов за разработку
программного обеспечения для обхода шифрования устройства.
Как сообщало издание "Комментарии", Apple обвинили в краже секретной информации.
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