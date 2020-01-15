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Президент США раскритиковал известного технологического гиганта

Дональд Трамп поддал жесткой критике отказ компании Apple содействовать расследованию теракта

сегодня, 13:20
Автор:

• Зинченко Павел

Президент США Дональд Трамп раскритиковал компанию Apple. Он написал в Twitter, что компания отказывается разблокировать айфоны, "используемые убийцами, наркоторговцами и другими преступными элементами".

В понедельник генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Apple в том, что компания не содействует расследованию перестрелки, которая рассматривается как террористический акт. Это очередной из серии конфликтов между Белым домом и технологическими гигантами за доступ к данным.

Трамп обвинил Apple в отказе сотрудничать со следователями, несмотря на то, что его администрация помогала компании в торговле и других вопросах. Комментарии президента прозвучали на следующий день после того, как Барр заявил, что Apple не смогла оказать "существенную помощь", чтобы разблокировать два айфона в ходе расследования смертельной стрельбы на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида. Три американских моряка были убиты, когда 6 декабря стажер-саудовец открыл огонь на територии базы.

Apple заявила, что отклонила утверждение о том, что она не помогла чиновникам в их расследовании. "Наши ответы на их многочисленные запросы с момента атаки были своевременными и тщательными", - говорится в сообщении компании.

Это не первый случай конфликта Apple с Министерством юстиции США. После массовой стрельбы в Сан-Бернардино, штат Калифорния, в 2015 году, когда 14 человек были убиты и 22 получили серьезные ранения, Apple отказалась помочь получить доступ к iPhone боевика. Правительство США в конечном итоге заплатило другой компании 1 млн долларов за разработку программного обеспечения для обхода шифрования устройства.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple обвинили в краже секретной информации.


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-51115645
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