Apple представила новинки — обновленные Macbook Air и iPad Pro

Сегодня, 18 марта, техногигант Apple из Купертино выпустил две технологичные новинки — обновленные Macbook Air и iPad Pro.



13-дюймовый Macbook Air сохранил прежний дизайн, но получил обновленную клавиатуру "ножницы" вместо проблемной "бабочки", улучшенный 4-ядерный процессор Intel Core i3 десятого поколения и вдвое увеличенный объем встроенной памяти в минимальной (базовой) комплектации — 256 вместо 128 ГБ.

В компании заявили, что обновленный "легкий" ноутбук стал в два раза быстрее предшественника, а стоить будет на 100 долларов дешевле — 999 долларов.

Обновленный iPad Pro в этом году получил сканер LiDAR, 8-ядерный процессор Apple A12Z Bionic и поддержку трекпадов. Все это делает новый "яблочный" планшет "быстрее большинства ноутбуков на ОС Windows".

В планшете установлена камера с двумя объективами: широкоугольный на 12 Мп с поддержкой съемки 4К-видео и сверхширокоугольный на 10 Мп. Дизайн модулей — как у новых iPhone 11.

Новый iPad Pro будет стоить от 799 долларов за 11-дюймовую версию и от 999 долларов за 12,9-дюймовую. Также iPad Pro получил новый чехол-клавиатуру со встроенным трекпадом, которая будет стоить 180 или 200 долларов в зависимости от версии.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple возобновляет работу всех магазинов в Китае, закрытых из-за коронавируса.

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