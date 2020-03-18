Apple представила новинки — обновленные Macbook Air и iPad Pro

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Сегодня, 18 марта,
техногигант Apple из Купертино выпустил две технологичные новинки — обновленные
Macbook Air и iPad Pro.
13-дюймовый Macbook Air сохранил прежний
дизайн, но получил обновленную клавиатуру "ножницы" вместо проблемной "бабочки",
улучшенный 4-ядерный процессор Intel
Core i3 десятого поколения и вдвое увеличенный объем
встроенной памяти в минимальной (базовой) комплектации — 256 вместо 128 ГБ.
В компании заявили, что
обновленный "легкий" ноутбук стал в два раза быстрее предшественника, а стоить
будет на 100 долларов дешевле — 999 долларов.
Обновленный iPad Pro в этом году
получил сканер LiDAR, 8-ядерный процессор Apple A12Z
Bionic и поддержку трекпадов. Все это делает новый "яблочный"
планшет "быстрее большинства ноутбуков на ОС Windows".
В планшете установлена
камера с двумя объективами: широкоугольный на 12 Мп с поддержкой съемки
4К-видео и сверхширокоугольный на 10 Мп. Дизайн модулей — как у новых iPhone 11.
Новый iPad Pro будет стоить от 799
долларов за 11-дюймовую версию и от 999 долларов за 12,9-дюймовую. Также iPad Pro получил новый
чехол-клавиатуру со встроенным трекпадом, которая будет стоить 180 или 200
долларов в зависимости от версии.
Как сообщал портал "Комментарии",
Apple возобновляет работу всех магазинов в Китае, закрытых из-за коронавируса.
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