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Китайский техногигант представил смарт-термос с поддержкой Bluetooth

Термос имеет круглый дисплей, который показывает температуру воды, и напоминает, когда надо пить воду

сегодня, 17:27
Автор:

• Зинченко Павел

Китайский техногигант представил смарт-термос с поддержкой Bluetooth

Часто можно услышать о том, как Xiaomi собирает средства для производства так называемых "непрофильных продуктов" на сайте Youpin. Но на этот раз мы поговорим о "неосновном" продукте такого техногиганта, как Huawei. Этим продуктом стал "умный" термос со встроенным дисплеем.

Новинка называется Huawei Smart Insulation Cup. Термос имеет круглый дисплей, который отображает температуру воды. Информация об этом также дублируется индикатором, который может менять цвет с синего на красный. Термос можно синхронизировать с мобильным устройством пользователя через Bluetooth 5.

Гаджет может сообщать о степени минерализации жидкости и напоминать о необходимости пить воду в течение дня. Термос имеет трехслойную конструкцию и выполнен из стали. По словам создателей, Huawei Smart Insulation Cup может держать воду горячей в течение 24 часов. Время автономной работы от одной полной зарядки составляет около месяца.

Новинка имеет устойчивый к царапинам и падениям корпус, а крышка защищена IPx7. Стоимость Huawei Smart Insulation Cup составила около 20 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представила собственный музыкальный сервис.


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Источник: https://www.gearcoupon.com/huawei-smart-insulation-cup-is-a-smart-thermos-with-a-display-for-20/
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