Компания Huawei представила собственный музыкальный сервис

Китайский производитель смартфонов Huawei столкнулся с серьезными проблемами из-за недавнего запрета на использование сервисов Google Play на своих устройствах. С тех пор бренд пытается справиться с последствиями запрета и постепенно переходит на собственную платформу Huawei Mobile Services (HMS), которая позволит разработчикам создать устойчивую экосистему. Недавно компания заключила партнерское соглашение со Squid для предоставления новостей для устройств Huawei без необходимости полагаться на Google Mobile Services. В настоящее время служба потоковой передачи музыки Huawei стала доступной в Европе.

Согласно отчету, приложение Huawei Music уже доступно в Европе и поддерживает несколько языков. Музыкальный сервис был объявлен для европейских стран еще в 2018 году, но только сейчас Huawei сделала его активным. Добавление потокового сервиса Huawei Music сделало компанию на один шаг ближе к независимости от Google.

Тот, кто хочет скачать приложение Huawei Music в Европе, может загрузить его из галереи приложений Huawei. Приложение будет предустановлено с устройством Huawei / Honor, и его можно использовать. Если у пользователя имеется смартфон Android от других производителей, он все равно может наслаждаться музыкой Huawei на своем устройстве, загрузив его с официального сайта. Если пользователь хочет использовать потоковую службу Huawei Music, загрузка приложения и регистрация будут единственной проблемой, через которую ему придется пройти. Если же пользователь не хочет использовать потоковую службу, он может отключить ее и воспроизводить локально сохраненные музыкальные файлы с помощью приложения Huawei Music.

Как сообщало издание "Комментарии", американские компании продолжат сотрудничество с Huawei.

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