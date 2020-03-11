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Американские компании продолжат сотрудничество с Huawei

Министерство торговли США даст время американским компаниям наладить сотрудничество с альтернативными партнерами

сегодня, 16:36
Автор:

• Зинченко Павел

Американские компании продолжат сотрудничество с Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа вновь официально позволила американским компаниям продолжить сотрудничество с китайской компанией Huawei. Американские власти в очередной раз продлили лицензию опальному техногиганту. Она продолжит действовать до 15 мая этого года.

Напомним, что Министерство торговли США неоднократно продлевало Временную генеральную лицензию на компании Huawei Technologies. По информации, которая была получена от представителей правительства, такие меры необходимы для того, чтобы американские компании успели постепенно перейти к услугам со стороны  альтернативных поставщиков.

Кроме того, чиновники сообщили, что  Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США хочет услышать общественное мнение о необходимости дальнейшего продления лицензии для китайской компании. Следует уточнить, что продление лицензии вовсе не означает, что пользователи увидят сервисы Google на новых смартфонах Huawei.

Как сообщало издание "Комментарии", Google призвал не обходить санкций против Huawei.


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Источник: https://china-review.com.ua/16367-vlasti-ssha-vnov-prodlili-licenziyu-dlya-huawei.html
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