Google призвал не обходить санкций против Huawei

Компания Google призвала людей не нарушать запрет на установку приложения Google на новые смартфоны Huawei. Последние устройства Huawei не могут загрузить магазин приложений Google Play или такие популярные приложения, как Gmail, YouTube или Google Maps. Однако смартфоны Android позволяют пользователям устанавливать приложения из непроверенных источников.

Но теперь Google предупредил, что эта "боковая загрузка" - ручная установка файлов приложений, найденных в Интернете, - это "высокий риск", так как файлы могут быть подделаны. Аналитик CCS Insight Бен Вуд сказал, что Google была права, когда предупредила людей, что такая практика представляет определенные риски. "Если вы не уверены на 100% в целостности приложения, не стоит брать на себя лишний риск", - заявил эксперт.

Ограничения для приложений Google датируются маем 2019 года, когда правительство США разместило Huawei в базе данных торговых ограничений, называемой "списком лиц". Это ограничивает то, какие сделки американские компании, в том числе Google, могут заключать с китайской компанией. А поскольку Google владеет операционной системой для телефонов Android, это решение затронуло смартфоны Huawei, которые также работают не ней.

Google заявил, что публикует официальные рекомендации, потому что "мы продолжали получать ряд вопросов о новых устройствах Huawei". Напомним, Google не участвовал в ссоре между официальными лицами США и китайской компанией Huawei и по-прежнему обеспечивает безопасность и другие обновления для старых смартфонов, что по закону разрешено. Но компания не может сертифицировать новые устройства Huawei. Только устройства Android, сертифицированные по программе Google "Play Protect", могут иметь магазин Play и другие основные приложения Google.

Как сообщало издание "Комментарии", cмартфоны ряда компаний получат поддержку популярного сервиса Google.

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