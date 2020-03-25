Созданы первые электронные книги с цветными дисплеями

Китайское приложение для чтения iReader сегодня объявило о выпуске первого в мире считывателя цветных электронных чернил iReader C6. В нем используется печатный цветной экран для электронных чернил, отображающий 4096 цветов.

iReader C6 оснащен четырехъядерным высокоскоростным процессором и памятью 16G, а также добавляет функцию прослушивания. iReader сообщил, что завершил массовое производство своего первого продукта для электронных чернил и недавно запустил его.

Благодаря новой технологии цветной печати в сочетании с технологией электронного отображения бумаги скорость отклика дисплея высокая. C него можно читать долго, как с черно-белой электронной бумаги, не повреждая глаз. Цвет дисплея мягкий, с лучшим оптическим качеством. Таким образом, печатная цветная электронная бумага подходит для чтения, обучения и профессионального применения и может быть использована для изготовления электронных ридеров или приложений для электронных тетрадей.

Согласно QYResearch, Китай стал третьим по величине потребительским рынком в мире для читателей электронных книг. Данные показывают, что в конце 2017 года объем рынка промышленности достиг 3,7 млрд юаней, увеличившись на 8,8% в годовом исчислении. Предполагается, что в ближайшие шесть лет объем рынка китайской индустрии чтения электронных книг будет расти с совокупным темпом роста в 15,7%. Ожидается, что к 2023 году объем рынка китайской индустрии чтения электронных книг превысит 8,5 млрд юаней.

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