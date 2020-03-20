Американцы отправили СМС-сообщение с космического спутника

Американский стартап Lynk смог впервые отправить текстовое сообщение со спутника на обычный смартфон. Об этом пишет издание The Verge.

Теперь, чтобы передавать сообщения или звонки со спутника, необходим специальный спутниковый телефон или аксессуары для обычного смартфона. Lynk удалось отправить сообщение со спутника Cygnus, который находится на орбите Земли с января 2020 года, на обычный смартфон с текстом "Это тест".

Сообщение с текстом пришло на смартфон сотрудника компании, который в то время находился на Фолклендских островах - у юго-восточного побережья Южной Америки. Компания отмечает, что первые три буквы сообщения были обрезаны, поэтому на смартфоне появились только буквы "тест" и пробел перед этим словом.

В будущем Lynk планирует создать сеть из нескольких тысяч спутников, которая будет обслуживать мобильных абонентов на Земле. Первые 55 спутников компании весом 25 кг каждый появятся на орбите в ближайшие годы. Lynk даже при таком покрытии сможет начать предоставлять коммерческие услуги другим операторам мобильной связи, отмечает The Verge.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания отправила свой смартфон в космос.

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